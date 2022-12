“¿Por qué buscan desprestigiar al Ejército?”, se preguntan generales salientes

El saliente jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el general Hugo Acosta dijo que se va con la tranquilidad del deber cumplido.

Además, sostiene que se le hizo un grave daño a la inteligencia por el escándalo de las presuntas interceptaciones que se habrían realizado desde un restaurante fachada en Galerías.

"¿Fachadas?, obvio, eso es normal. Las fachadas tienen que existir, para eso es la inteligencia, así se maneja", dice el Hugo Acosta, jefe saliente del Estado Mayor Conjunto de las FF.MM.

Al general Acosta le preocupa que las investigaciones determinen que en Andrómeda no hubo operaciones ilegales.

"Si dentro de 15 días no se encontró nada en esos computadores, no hubo nada de relevancia que amerite una investigación, el daño está hecho. ¿Cuántos atentados vendrán que nosotros habríamos podido detectar y ya no lo podemos hacer?", asegura.

Por su parte el general Manuel Guzmán, segundo comandante saliente del Ejército, afirma que su salida no tiene que ver con hechos de corrupción.