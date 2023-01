¿Por qué convocan nuevas movilizaciones, pese a eventual acuerdo entre Gobierno y comité del paro?

Después de 17 horas de encuentro, la imagen de la declaración conjunta entre el comité nacional del paro y el Gobierno se ve como un paso hacia un eventual acuerdo.

“Hemos avanzado positivamente en la construcción de algunos puntos de encuentro”, aseguró el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos.

Este viernes, el comité del paro dijo que ese avance se da en su exigencia de garantías a la protesta.

“El solo hecho de que el Gobierno no diga que todo está bien, que el comportamiento del Esmad, que el uso de armas letales, que la detención como se hace hoy de hacer redadas y capturar gente que está en la movilización, el solo hecho de poder avanzar en esa discusión creo que es importante”, manifestó Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Pese a los pequeños avances en la mesa, Francisco Maltés, presidente de la CUT, señaló que el paro se mantiene y culpan al Gobierno de la crisis porque no quiso negociar desde hace un año.

“No vamos a caer en la trampa del Gobierno del año pasado que nos tuvo sentados un mes diciendo conversemos, conversemos y nunca quiso negociar. Aquí el tramposo es Duque que el año pasado nos sentó un mes y no quiso negociar”, aseguró.

Y frente a la representación de todos los sectores que están en las calles estas son algunas de las versiones del comité del paro.

“Si no representáramos a la gente, Duque no nos recibiría”, dijo Maltés.

“Ahora hay cosas que nosotros no podemos controlar, eso hay que decirlo con franqueza y no pasa nada; además, el Gobierno lo sabe, ¿por qué el Gobierno no ha buscado a esos sectores, a otras gentes para entrar en conversaciones con ellos y arreglar también los problemas?”, manifestó Óscar Gutiérrez, vocero Dignidad Agropecuaria.

El comité del paro también convocará a voceros de los bloqueos para que tengan asiento en la mesa de negociación.