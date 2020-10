¿Por qué el ‘Monstruo de Monserrate’ fue absuelto del cargo de acceso carnal violento?

Un juez de la República absolvió a Fredy Valencia, alias ‘el monstruo de Monserrate’ , por el delito de acceso carnal violento a siete mujeres que posteriormente fueron asesinadas. Los familiares de las víctimas piden que el grave hecho no quede en la impunidad.

Nubia Uribe es la mamá de Sonia Jineth Martínez Uribe, una de las jóvenes asesinadas a manos de ‘el monstruo de Monserrate’. La última vez que habló con su hija fue el 28 de diciembre de 2014, pero después desapareció.

Ahora doña Nubia sigue pidiendo justicia.

“Llevamos dos años casi esperando que lo condenaran por acceso carnal violento y nos dicen ayer que no, que no fue condenado por falta de pruebas de la Fiscalía. Yo creo que eso no es justo ni con nosotros ni con ellas”, dice Nubia Uribe.

Este martes, el juez 30 con funciones de conocimiento absolvió a Valencia por duda por el delito de acceso carnal violento.

"Considera que las pruebas presentadas solo son indicativas de que se pudo presentar un delito sexual, pero no logran acreditar en el grado que se exige legalmente de que en verdad, antes de proceder a quitarles la vida en forma desalmada, el señor procesado procediera a acceder carnalmente mediante la violencia", señaló el juez.

Publicidad

Para los familiares de las víctimas es la vida y honra lo que queda en la impunidad.

Por su parte, la Fiscalía mediante comunicado anunció que apelará la decisión del juez.

"La Fiscalía General de la Nación no comparte la valoración que el juez de conocimiento hizo de las pruebas presentadas en el juicio adelantado contra Fredy Valencia Vargas, por el delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo".

Para expertos juristas, las fallas de este proceso recaen en la Fiscalía y en Medicina Legal.

“La obligada a demostrar la responsabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable, es la Fiscalía General de la Nación, que además cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal. Si la Fiscalía no presenta las pruebas suficientes, pues el juez no tiene otra opción que absolver por ese cargo”, explica el abogado penalista Francisco Bernate.

Laura Kamila Toro, también abogada penalista, señala otro punto. “Al parecer, este caso podría haberse enmarcado en el delito de feminicidio como quiera que las victimas sobre las cuales este agresor realizaba los ataques únicamente se enmarcaba en mujeres, no fue considerado así por parte de la Fiscalía y por ello no hizo parte de la formulación de imputación”, dice.

Publicidad

‘El monstruo de Monserrate’ fue condenado a 36 años de cárcel en noviembre de 2017 por el asesinato de 10 mujeres en Bogotá.