Por qué eliminaron prohibición del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos

El respeto a la libre personalidad, ese fue el argumento. “El Estado no puede definir tu plan de vida”, dijo la presidente de la Corte Constitucional.

La magistrada Gloria Ortiz explicó que un ciudadano “como ser libre y autónomo toma las decisiones sin interferencia de otros”. Y añadió que “tú tienes la libertad para tomar las decisiones que te corresponden”.

Para hacer más clara su explicación, puso un ejemplo cotidiano: “que tú consumes demasiado chocolate, que tú consumes demasiada grasa, que tú consumes alcohol, que tú consumes sustancias psicoactivas… el Estado no puede entrar a definir tu plan de vida”.

El otro punto que aclararon es que el fallo protege solo el consumo, pero no las consecuencias que se puedan generar de ingerir alcohol o consumir sustancias psicoactivas.

“Si de pronto alguno con una sola cerveza se descontrola, pues la Policía puede intervenir no porque haya consumido una cerveza sino porque está agrediendo a otra persona”, explicó la magistrada ponente.

Por ahora, a pesar de la polémica desatada por el fallo, el consumo de las bebidas alcohólicas y de sustancias psicoactivas está permitido en los parques y espacios públicos.

