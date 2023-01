¿Por qué está temblando tanto en Providencia?

En las últimas semanas se han presentado 12 sismos, que tienen en vilo a los más de cinco mil habitantes de la isla.

“Aunque estén diciendo que es normal, todos sabemos que en el archipiélago no había pasado estos movimientos o por lo menos no tan seguido”, dice Shannon Britton, habitante de la isla.

Junto a ella, otros isleños piden a autoridades que les recomienden qué actitud deben asumir.

El gobernador (e) de San Andrés, Alain Manjarrés, hizo un llamado a la calma.

“Tuvimos contacto con el Servicio Sismológico Colombiano y nos entregaron un reporte de los últimos nueve movimientos, son muy leves, pero igual toca estar en emergencia”, aseguró.

Autoridades recuerdan que estos eventos sísmicos son impredecibles.

