¿Por qué este vigilante es aplaudido hoy por muchos colombianos?

Un vigilante colombiano es hoy protagonista de una historia de honradez luego de que encontrara una billetera y buscara a su propietario para entregársela intacta, con los papeles y el dinero que había adentro.

El ciudadano dueño de la cartera, identificado como Carlos Alberto Ahumada Acuña, resaltó el buen acto del celador.

"Ayer en la tarde después de hacer una compra en Parque Central por accidente se me cayó mi billetera con todos mis documentos (cédula, licencia de conducción, tarjeta de propiedad de mi carro y tarjetas bancarias etc.) Y dinero. Cuando llegué a mi casa me entró una llamada que me hizo el señor de la foto informándome que había encontrado mi billetera tirada en el parqueadero y que pasara a recogerla", relató en una publicación compartida en Facebook.

Y añadió: "me devolvió la cartera tal y como estaba, no le faltaba un documento ni el dinero. El señor es de apellido Zúñiga y trabaja en la empresa Proteger Ltda. Estas acciones tenemos que aplaudirlas y llenarnos de esperanza al saber que aún hay personas honestas como este guardia".

Dijo que, incluso, el guardia de seguridad no quería recibir una recompensa que le ofreció.

"Obviamente le di una recompensa, aunque confieso que me tocó insistirle varias veces para que la aceptara. Que Dios Bendiga a este caballero", concluyó.