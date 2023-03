¿Por qué estos turistas colombianos estuvieron a punto de perder sus vacaciones en Cancún?

Continúan las denuncias de los colombianos que viajan a México y son retenidos durante horas o algunos son devueltos al país. El caso más reciente es el de un grupo de turistas del Tolima que estuvo a punto de perder sus vacaciones en Cancún.

Durante un año, 112 personas de Chaparral, Tolima, ahorraron para darse el paseo de su vida a Cancún, pero al llegar a México la alegría se transformó en angustia.

“El trato que se les viene dando a los colombianos es denigrante, donde nos acusan de ser coyotes, nos acusan de ser de redes de trata de personas”, manifestó Mario Tovar, gerente de Cointrasur.

Durante más de 10 horas estuvieron retenidos en migración, dicen que buscaron ayuda ante el Consulado de Colombia en México, pero fue en vano.

“Llamé a la cónsul de Colombia, me acuerdo mucho del nombre, se llama Cinthia González, y ella me dijo que no me podía ayudar, me hizo las mismas preguntas que me hizo migración, me dijo que yo por qué estaba por allá, qué estaba haciendo por allá” señaló César Ocampo, gerente de Toures VIP.

Este trato no solo afecta a los colombianos, los empresarios del turismo en México también están preocupados.

“Afortunadamente, hay agencias que nos están impulsando y vendiendo el hotel, pero cuando llegan los regresan y la gente va a dejar de venir. Entonces sí me gustaría hacer un llamado a las autoridades de México porque nos están afectando el turismo”, expresó Alfonso Sánchez, hotelero mexicano.

El paseo se salvó gracias al respaldo que tiene la empresa de turismo que pide a los colombianos no vetar el destino.

“La invitación es para que les compren a agencias de viajes que realmente sean reconocidas en el país y también a nivel internacional para que puedan tener éxito en su viaje”, indicó Ocampo.

Como este cientos de casos se replican, por eso el llamado de los viajeros es a la Cancillería para que tenga canales efectivos a la hora de proteger a los colombianos.