¿Por qué fue tan difícil que gobierno y estudiantes llegaran a un acuerdo?

María Victoria Angulo, ministra de educación, aseguró que se necesitó aterrizar las propuestas de estudiantes y profesores.

¿Por qué es histórico el acuerdo?

Fue histórico ponernos de acuerdo, hacerlo juntos y, además, en una situación coyuntural presupuestal difícil.

¿De dónde van a salir los recursos?

Los 4,5 billones atienden varias necesidades del sector: la primera es funcionamiento, allí hay 1,34 billones en el cuatrienio del presidente Duque. Segundo, fue noticia hace dos semanas, le contamos al país que por primera vez en la ley del presupuesto bienal de regalías había recursos específicos para la educación superior, 1,5 billones.

Recuerden que se aludía también que 500 mil millones había de déficit, de deuda, nos oyeron mucho decir que en 2018 no hay los recursos. Evidentemente no los había, pero montamos un esquema responsable de pagos de pasivos durante los años 2019, 2020 y 2021 por el valor de 500 mil millones, que hacen parte de los 1,35. Los 800 mil restantes van a otros rubros de temas de inversión, en temas tan sensibles como bienestar universitario, infraestructura, dotaciones, fomento a la investigación, etc.

¿Por qué fue tan difícil llegar a un acuerdo?

Porque las expectativas de los estudiantes, que son genuinas y válidas, era necesario aterrizarlas a las normas, a la realidad presupuestal (…) no era solamente sentarse uno y decir: ‘bueno, listo, le digo que sí y arreglemos la situación’, sino realmente encontrar asidero y una propuesta responsable.

¿Qué viene ahora?

El gran reto es que trabajemos con las universidades y que le mostremos al país que toda esta inversión da resultados, resultados en calidad, en mejor condición de bienestar para los estudiantes y los maestros.

