¿Por qué hasta ahora el video de Juan Sebastián?: bomberos cuestionan a Policía

Este lunes en la mañana se reanudaron las labores de búsqueda del menor Juan Sebastián Fuentes, desaparecido el 22 de diciembre de 2015, en el barrio Quintas de San Ana, en Soacha.

Están centradas de nuevo en las redes de alcantarillado del sector porque, según el video dado a conocer por la Policía Nacional este domingo, el niño de dos años cayó en una alcantarilla cubierta por maleza.

La publicación de esta grabación no fue muy bien recibida por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, que expresó su molestia porque la Policía haya dado a conocer ese video que dejaría en entredicho el trabajo de los bomberos.

“Me parece ilógico que este video se filtre a medios de comunicación y no a los organismos de socorro”, expresó a Noticias Caracol el capitán Álvaro Farfán, de Bomberos de Cundinamarca.

Asegura que no entiende por qué hasta ahora se publica dicho video de las cámaras de seguridad, que desde un primer momento habían señalado los bomberos cómo primer punto para empezar la búsqueda del niño.

Según el rescatista, el video ya estaba en poder de las autoridades desde hace tiempo y pidió que este hecho sea investigado. Cuestiona que dichas imágenes aparezcan el mismo día en que se revelaron las capturas de 15 policías en el Bronx por su colaboración en la venta de estupefacientes en el centro de la ciudad. Son señalados de haber recibido dinero para permitir la venta de alucinógenos.

Farfán también critica a la Alcaldía de Soacha pues no les habría colaborado con la entrega de un plano de las redes de alcantarillado para facilitar el trabajo de los socorristas.

Dejó claro que desde el día en que se estableció que el menor pudo haber caído en el hueco, más de 50 hombres de la institución buscaron sin escatimar esfuerzos y ayudados por cámaras tipo robóticas.