¿Por qué la Fiscalía es tan diligente en unos pocos casos?, preguntan víctimas a Francisco Barbosa

Familiares de las víctimas, como líderes sociales, políticos o ciudadanos asesinados por un celular, le preguntaron al fiscal general, Francisco Barbosa, por qué se resolvió de manera tan diligente el homicidio de Mauricio Leal y su mamá, pero ellos aún esperan por justicia.

En la rueda de prensa donde se daban detalles del homicidio del estilista, el fiscal Francisco Barbosa se molestó porque le preguntaron sobre los crímenes sin resolver y citó procesos que se aclararon en cuestión de días.

Publicidad

“Samaniego, resolvimos el caso en 60 días; Buenos Aires, Cauca, resolvimos el caso en 30 días; Llanoverde, en Cali, con una investigación impresionante, con perfiladores, con un trabajo muy bien hecho, resolvimos en 30 días; el caso de Juana María Perea, resolvimos el caso con sentencia anticipada en mes y medio (…) Puedo quedarme 3 o 4 horas hablando de memoria de los casos, pido responsabilidad a los medios de comunicación”, expresó.

Pero la respuesta del fiscal Francisco Barbosa no tranquilizó a familiares de otras víctimas, que siguen preguntándose por qué los responsables de matar a sus seres queridos no han recibido castigo.

Publicidad

El mismo defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que en 2021 se registraron 145 homicidios contra líderes sociales y defensores de DD. HH., aunque la cifra de Indepaz es superior.

Antioquia, Cauca, Valle, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo son los departamentos con más homicidios y muchos de esos crímenes siguen impunes.

Publicidad

Las víctimas de los casos que no se han resuelto le enviaron un mensaje a la Fiscalía General y a quien la dirige, Francisco Barbosa, porque pese a las pruebas de videos y testimonios no ha pasado nada.

Sidssy Vásquez, hermana de Lucas Villa

Publicidad

Muy bacano que el fiscal Barbosa haya resuelto de manera diligente el caso de Mauricio Leal, pero dónde están los casos de los muchachos asesinados dentro del paro nacional, como mi hermano Lucas Villa. Llevamos más de 9 meses donde la familia ha proporcionado material balístico, material probatorio, testigos y testimonios. Hay entes investigadores que dieron a la opinión pública videos donde se ve la trayectoria del asesino, donde se ve a la Policía en clara omisión de sus deberes de protección. Alrededor del lugar de los hechos, 200 metros a la redonda, hay 5 CAI donde ningún policía intervino. ¿Por qué no ha llamado a declarar la Fiscalía a Carlos Maya y a los políticos que se reunieron con los empresarios de la ciudad días antes de sacar las declaraciones de pedir frentes comunes en la ciudad, dos días antes de que asesinaran a mi hermano? Lo que podemos ver es que la Fiscalía tiene las capacidades para resolver los casos, pero no hay voluntad. Lo que nos está demostrando el fiscal Barbosa es que hay una discriminación de clase donde los privilegiados tienen justicia y las personas de clase media baja lo único que tenemos es impunidad.

Patricia Vega, esposa del asesinado alcalde electo de Sutatausa

José Humberto Rodríguez

Publicidad

¿Cómo es posible que el caso del asesinato de mi esposo lleva un proceso de más de dos años y no se ha resuelto y el caso de esta celebridad se haya resuelto en tan poco tiempo? ¿Por qué la Fiscalía es tan diligente en unos pocos casos y no en todos los que se presentan a diario en este país? En el caso del asesinato de mi esposo, José Humberto Rodríguez, llevamos más de un año intentando terminar la audiencia preparatoria y no se ha logrado. La Fiscalía ha demorado mucho este proceso y es por eso que el presunto determinador de este asesinato se encuentra libre por vencimiento de términos, no es justo.

Nelson Castillo, padre de Natalia Castillo, la periodista asesinada por un celular

Publicidad