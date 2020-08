¿Por qué la gente no siente una política de Estado en defensa de líderes sociales y reinsertados?

La paz, el acuerdo y los líderes sociales: las cifras muestran un exterminio y hay percepción de que al gobierno no le importa y hay sensación de impotencia del Estado para protegerlos frente a las bacrim. ¿Cómo recibe esto, presidente Iván Duque?

Cuando me posesioné dije que era una de mis mayores preocupaciones. Entre el 2016 y agosto de 2018, hubo 225 asesinados. En estos dos años, tristemente, 185. Mucha gente dice que la reducción es importante, esas reducciones no me llenan porque deberían ser cero, pero hay reducción.

El mayor desafío está en el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales, que son los que están persiguiendo estas personas y por eso la lucha contra esos flagelos es integral. Por eso estamos presentando un proyecto de ley para enfrentar con mayor contundencia la extracción ilegal de minerales, por eso la obsesión con reducir los cultivos ilícitos, aumentar las incautaciones y enfrentar estas organizaciones.

En esos municipios, que son menos del 6% del país, donde hemos visto ese fenómeno, hemos visto con el proyecto de las zonas futuro o zonas estratégicas de intervención integral, donde hemos organizado mucha cooperación internacional.

Sobre los Planes de Desarrollo con Enfoque Integral, que hacen parte de nuestra política de paz con legalidad, encontramos dos elaborados e hicimos 14, ya tenemos 16. Estamos anticipando recursos y al hacer esas obras en eso 170 municipios nos va a permitir llegar con más brazo social y seguridad y justicia.

Así como el país ve que sale todos los días en TV, explicando las cifras del coronavirus, ¿por qué no pasa lo mismo con los líderes? ¿Por qué la gente no siente que hay una política de Estado de defensa de líderes y exguerrilleros reinsertados?

No son comparaciones. La evidencia muestra que he estado en cuatro ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) visitando y no se trata de visitas fugaces y es eso es una demostración.

Cuando me posesioné, le dije a Naciones Unidas: “Quiero que nos acompañen todo el gobierno” y buscamos siempre mejorías. Hemos mantenido el análisis del Instituto Kroc y me han tocado conversaciones muy interesantes con el representante de la Unión Europea y ellos dicen que esto es un proceso complejo.

Pero es que esta implementación no estaba planeada para hacerse en uno dos o tres años, estaba diseñada para hacerse en 15 años. Hemos cumplido la mitad de lo que estaba previsto en esos 15 años. El avance ha sido grande y eso se logra con paz con legalidad y en eso es importante que insistamos como sociedad en la paz, justicia y reparación y la no repetición.

Hoy lo que nos interesa es construir legalidad en el país y los que votaron por el sí, como los que votamos por el no, lo que queremos es que la justicia haga posible que los grupos que laceraron el país entreguen todas las rutas del narcotráfico para enfrentar ese flagelo.

