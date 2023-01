¿Por qué lo dejó con un hombre al que conoció hace 6 meses? Habla madre de bebé abusado y asesinado

El padrastro del niño de dos años fue detenido en Madrid, Cundinamarca, por ser presuntamente el responsable del homicidio. Menor tenía fracturados los brazos.

Yeimi Molina, la mamá del pequeño, relató cómo se enteró de que su hijo había fallecido.

“Iba saliendo del trabajo cuando me llamaron y me dijeron que mi hijo estaba en el hospital y que había broncoaspirado. Llegué al hospital y, como a eso de las cinco de la tarde, me dijeron que mi hijo había fallecido”, contó.

Y agregó: “hasta el sábado en la tarde, que me entregaron los documentos para ir a reclamar el cuerpo del niño, fue que me enteré que lo de mi hijo no había sido una muerte accidental sino que había sido asesinado”.

Consultada sobre por qué dejaba al niño con su novio, al que había conocido hacía solo seis meses y quien supuestamente consumía alucinógenos, dijo no que tenía con quién más hacerlo.

“Él, mientras estuvo con nosotros, siempre fue una buena persona. Por eso fue la confianza también, él demostró ser una muy buena persona con nosotros”, sostuvo la madre.

Según la Fiscalía, se pudo establecer que no era la primera vez que el menor era víctima de malos tratos por parte del padrastro. En la última oportunidad, según los investigadores, “le fracturó sus dos extremidades superiores”.

Sobre esto, la mamá explicó: “mi hijo una vez se cayó de las escaleras y fue cuando se fracturó la clavícula. Cuando estábamos los tres juntos, él (padrastro) de frente mío nunca lo maltrató, pero pues ese día fue que pasó todo”.

La mujer podría ser vinculada a la investigación, ya que era la garante de los derechos del menor.