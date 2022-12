¿Por qué los guardias no hicieron nada?: esposa de hombre asesinado en banco

Carolina Salguero, esposa del trabajador bancario que fue asesinado por un asaltante tras negarse a entregarle 100 millones de pesos en un centro comercial de la localidad de Suba (noroccidente de Bogotá) reprochó la falta de reacción de los vigilantes que hacían presencia en el lugar.

"La compañera de la oficina me dijo que había entrado esa persona a pedir un monto de dinero, solamente le pudieron dar 400 mil pesos y luego esa persona se fue para la parte de asesores comerciales a decir que no fueran a llamar al personal de seguridad", relató la viuda.

La pareja de la víctima asegura que cuando llegaron tres personas de seguridad "se asustó más, le disparó a mi esposo y salió disparando de la oficina".

De la víctima, que deja dos pequeños huérfanos, la mujer dijo: "Jorge era una gran persona, era un buen esposo y el mejor papá del mundo".

"Había supuestamente 17 personas de seguridad en el centro de comercial, tres estaban dentro de la oficina contra una persona, estaban en igualdad de condiciones que él porque tenían un arma. Afuera había 14 personas de seguridad y no hicieron nada", dijo Salguero.