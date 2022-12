¿Por qué los maestros harán paro este 11 de mayo?

Aseguran que el Gobierno les incumplió lo pactado en el 2015. Se quejan del salario que reciben.

“No alcanza (…) yo tengo un hijo que está en la universidad, los semestres son muy elevados, los costos diarios de sobrevivencia están muy elevados”, asegura el profesor Alex Matallana.

Consideran que no es justo el pago que reciben y que no concuerda con su formación profesional. Además, que buscan exigir sus derechos como trabajadores y que las pruebas para mejorar sus ingresos no son fáciles.

“Nos impone una evaluación mediante un video, un video que altera toda la actividad del maestro, es supremamente engorroso y además nos pone a solicitarle a los estudiantes y a los padres, por ser menores de edad, el permiso para poder grabar una clase”, agregó Matallana.