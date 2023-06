¿Por qué los niños rescatados en Guaviare iban en la avioneta accidentada?

Manuel Ranoque , papá de los hermanitos que fueron rescatados de la selva del Guaviare tras el accidente de una avioneta, manifestó que ellos estuvieron a punto de ser reclutados por las disidencias de las FARC.



Según su relato, ellos se subieron a la aeronave para escapar del territorio ante el temor de ser llevados por ese grupo criminal. Precisamente, los delincuentes ya habían intentado reclutar a sus dos hijas mayores.

“Yo nunca voy a estar de acuerdo con las FARC porque son personas que ingresan a niñitos de 14 años, niñitas de 13, eso es una injusticia. No sé qué piensan esos animales. Eso estaban pensando (en reclutar a sus hijos) porque yo soy para ellos más que un objetivo, yo conozco la zona por donde triangulan ellos”, reveló.

Tras estas denuncias, se conoció que, una vez los niños sean dados de alta, no volverán a su territorio, sino que serán reubicados en Bogotá.



"El frente Carolina Ramírez"

El hombre habló sobre quiénes están detrás de estas amenazas, que generan pánico entre la comiunidad.

“El frente Carolina Ramírez me está buscando para matarme, tengo amenazas porque para ellos soy un objetivo. Yo sé que esas personas descaradas primero que todo pueden comenzar a presionarme con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir”, aseguró Ranoque.

Aseguró que ese grupo disidente lo considera como un objetivo al que van a buscar directamente en Bogotá.

“Ellos tienen interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan uno es un enemigo para ellos. (Lo que me han dicho es) que me van a buscar directamente aquí, que me van a mandar a una persona directamente aquí”, reveló.

Manuel Ranoque manifestó que está temiendo por su vida, pero más por la de sus hijos. Asimismo, hizo un llamado para que les den a él y a sus niños “una vivienda digna”.

“Necesito garantizarles el estudio a mis hijos, necesito la seguridad de mi vida y la de mis hijos”, recalcó.