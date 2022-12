Por qué no auxilió a mi hija: mamá le reclama a Ernesto Manzanera

De luto amaneció el barrio San Cristóbal Las Mercedes, en Bogotá, donde residen unos 50 familiares de don José, César Augusto, Maria Marlen y Edy Alfonso, los cuatro fallecidos en el accidente de tránsito del pasado martes en la autopista norte.

Tíos, primos y hermanos de las víctimas se reunieron desde muy temprano, portando pancartas, para mostrar su dolor y pedir justicia.

También llegó al lugar doña Ana Sanchez, la madre, esposa y suegra de los fallecidos, quien se pregunta la razón por la que Manzanera, el conductor señalado de causar la tragedia, huyó del lugar,

“El dolor que más me duele es por qué no auxilió a mi hija, ¿por qué no la auxilió en lugar de haber cogido es ese taxi irse, Solo la hubiera llevado al hospital hospital. Era la única vida”, declaró Ana Sánchez, madre, esposa y suegra de las víctimas.

En medio del dolor, los familiares y amigos de los fallecidos pegaron estos avisos que invitan a las exequias.

“Que esto le quede en el corazón y en la conciencia de él, el remordimiento de por qué no salvó esa vida, esa vida sería la última esperanza que tuviéramos en este momento tendríamos en ese dolor y sufrimiento”, dijo Blanca Cuitiba, familiar de las víctimas.

También hay expectativa por la audiencia de imputación de cargos que tendrá lugar contra manzanera.

En el cementerio Jardines del Recuerdo, en Bogotá, serán sepultados los cuatro miembros de la familia, hecho que tiene de luto a sus allegados, a un barrio de Bogotá y a un pueblo de Boyacá.