¿Por qué no podemos hablar de Colombia?: De la Calle a Centro Democrático

Humberto de la Calle dijo que en el pasado “insistí en conversar con distintos sectores, incluyendo a las personas que se oponen al proceso. Por ejemplo, yo quiero anunciar que he sido invitado por los militares retirados, por Acore, para discutir con ellos. Y he aceptado con entusiasmo”.

Sin embargo, agregó, tuvo éxito parcial en sus diálogos del pasado porque algunos se negaron.

“Yo creo que la política en este momento no es de arrogancia, la postura no es de arrogancia sino de humildad, yo quiero renovar esa invitación”, reiteró.

Según él, “el doctor Óscar Iván Zuluaga nació a pocos kilómetros del sitio donde yo nací y hemos vivido siempre a poco kilómetros uno del otro ¿Por qué no podemos hablar sobre Colombia? Con el senador Iván Duque en Washington hablábamos sobre el futuro de Colombia, ¿por qué no podemos volver hablar? Con la doctora Clara hemos hablado mil veces, con el Polo Democrático. ¿Por qué no puedo hacerlo con las personas que se oponen desde otro ángulo de la política colombiana?”.

“Kofi Annan dice: ‘La paz es un proyecto nacional’, no hay que olvidarlo. Es un proyecto de todos. Y yo quiero regresar a Colombia a hablar con todos”, subrayó.

El exsecretario general de la ONU se reunió este viernes con los equipos negociadores del Gobierno colombiano y las FARC para mostrar su apoyo a los diálogos de paz, escuchar sus posturas sobre los avances logrados y aportar su experiencia en procesos similares.

"Hay que ser realista. Poner fin a un conflicto que ha durado tantos años no es tarea fácil. Las causas que llevaron a esta guerra no desaparecen fácilmente", señaló en una conferencia de prensa en La Habana, tras su participación en la mesa de negociación.