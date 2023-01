¿Por qué renunció Carlos Valdés, director de Medicina Legal?

Los cuestionamientos e inconsistencias que rodean las pruebas por la muerte de Jorge Enrique Pizano llevaron a que dimitiera del cargo.

“Mi equivocación obedeció a que, por las características de la mancha, asumí que se trataba de una mancha de sangre. A partir de ese momento cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano y si había o no cianuro”, fue la explicación que dio Valdés al anunciar su retiro de la entidad este jueves en la noche.

Pero, ¿qué pasó?

El pasado 27 de noviembre, Valdés dijo que se descartaba la existencia de cianuro en el cuerpo de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la concesionaria Ruta del Sol y testigo clave en el caso Odebrecht, por el hallazgo de una gota de sangre en una toalla que resultó ser saliva.

“En primer lugar se trata de sangre humana; en segundo lugar, el ADN recuperado de allí corresponde al del señor Jorge Pizano; en tercer lugar, la mancha no contiene cianuro”, dijo entonces Valdés sobre el descubrimiento.

Ante esa afirmación, en la misma fecha Medicina Legal y la Fiscalía revelaron la causa de la muerte de Pizano: “su muerte es natural, fue producto de un paro cardiaco, es decir, no hay manos criminales en la muerte”.

Pero en las últimas semanas estalló una polémica con el sindicato de la entidad forense, pues este aseguraba que no era cierto que se hubiera obtenido muestras de fluidos en las evidencias recaudadas en la casa de Jorge Pizano. “La técnica en el instituto no está validada en esos fluidos y en esas muestras biológicas”, indicó el sindicato.

La asociación de trabajadores también aseguró que hubo presiones a los peritos para cambiar el dictamen, pero el exdirector negó tajantemente las acusaciones.

Entretanto, desde Bucaramanga el sindicato alertó de las graves anomalías que se registraron por la forma como se descartó la existencia de cianuro en el cuerpo del excontroller.

“No es el instituto ni son sus peritos, es su director general, quien salió a medios a decir cosas que eran alejadas de una verdad científica”, aseguró Javier Oviedo, presidente del sindicato de Medicina Legal.

Frente a estas denuncias, la Procuraduría abrió una investigación preliminar en contra de Valdés.

En contexto:

