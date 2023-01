¿Por qué terminó sin acuerdo la primera reunión entre líderes del comité del paro y gobierno?

Una serie de exigencias hechas por quienes promueven las movilizaciones y la negativa de la administración Duque a cumplirlas marcó la jornada.

El primer intento por trazar una hoja de ruta para discutir las 13 peticiones terminó sin que se definieran temas concretos.

“Aquí el tema es que no puede haber temas vedados o inamovibles”, aseguró Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT.

Por su parte, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, expresó: “El gobierno lo que quiere es una mesa de diálogo. No se puede dar las dos garantías que ellos exigen para mañana: que no exista presencia del Esmad y se dé un espacio en televisión”.

Diógenes Orjuela, presidente de la CGT, señaló también que las discrepancias están frente a que, para ellos, esta es una mesa de negociación, mientras que para el presidente Iván Duque es parte del diálogo nacional.

El jueves, a las 2:00 p.m., habrá un nuevo encuentro entre gobierno y líderes del paro nacional para buscarle salida a las protestas que cumplen 13 días.



En contexto:

