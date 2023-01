¿Por qué un juez absolvió a Luis Alfonso Hoyos en el caso del hacker Sepúlveda?

El togado consideró que las pruebas y los testigos presentados por la Fiscalía no fueron lo suficientemente sólidos.

Aunque eran varios los delitos, para el juez, la Fiscalía no probó ninguno de ellos para determinar que Hoyos quería afectar el proceso de paz.

En su fallo, el funcionario consideró que no había testigos directos entre los 30 testimonios que llevó a juicio el ente acusador para probar su teoría.

“Es decir, no se presentó una prueba que evidenciara que Hoyos había dado una orden para afectar las conversaciones de paz”, indicó su abogado, Pedro Aguilar León.

El escenario planteado en medio del juicio llevó a la defensa del exasesor espiritual, refugiado en Estados Unidos hace cinco años, a renunciar a sus propios testigos.

Del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, el juez planteará que la Fiscalía buscaba corroborar unas pruebas que existen contra quién está condenado, y que no se pueden trasladar a Luis Alfonso Hoyos.

También que el hecho de llevar a Sepúlveda a un medio de comunicación debe entenderse como un acto proselitista y no como una estrategia para que se suspendieran los diálogos que entonces sostenían Gobierno y FARC en Cuba.

