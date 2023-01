“¿Por qué Uribe no quiere la JEP? Porque está incurso en delitos de lesa humanidad”: Petro

El futuro senador cuestionó a Duque: “¿para qué va a engarzar su destino político e histórico por defender a un señor que no puede ser defendido?”.

Esta es la entrevista que Gustavo Petro le concedió a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, dos semanas después de haber perdido la Presidencia de la República con Iván Duque.

Juan Roberto Vargas (JRV): ¿qué piensa de lo que está sucediendo con la JEP?

Gustavo Petro (GP): ¿Por qué Uribe no quiere la JEP? Porque Uribe está incurso en delitos de lesa humanidad, en uno que es el peor de la humanidad reciente. Hemos visto la guerra en Siria, todo este tema truculento que hay en el Medio Oriente, pero lo que se cometió en Colombia es peor. En Colombia se cometió que el Estado fusiló 10 mil jovencitos, los mal llamados falsos positivos… ejecución sistemática extrajudicial de civiles, delito de lesa humanidad. Entonces, ¿qué pasa con la JEP? La JEP les dice a los militares, funcionarios del Estado que incurren en ese tipo de delitos: ‘cuente y se va para su casa con sus hijos, sus nietos’. El general Rito Alejo del Río, que fue tan dantesco, es la persona más representativa de esa guerra sucia, perfectamente -ya viejo que es hoy- puede decir: ‘mire, esto fue así y asá’, media historia del país está en su cabeza. ¿Y quién le impide? Uribe. ¿Por qué? Porque en esa horda está su nombre, y su nombre queda en la historia y en el poder judicial. Es la historia lo que hoy se está dirimiendo, no son las elecciones simplemente.

Si Duque le hace caso a ese tipo de maniobras y se tira la JEP como va, ¿se tiró qué? Pues sí, salvó a su patrono Uribe, pero se tiró la reconciliación, se tiró la verdad, se tiró la posibilidad de salvar el honor militar como institución, no como personas X. ¿Usted sabe qué pasaría si la Corte Penal Internacional, un poco de magistrados extranjeros, empieza a juzgar a nuestros generales y a nuestros coroneles salidos de ese tipo de delitos y los condena? Eso queda en la página de la historia de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, esa marca queda indeleble en la historia de Colombia. Duque, si no se libera de eso, si no es capaz, no tiene las agallas personales para decir: ‘adiós, yo tengo 40 años, yo no tuve que ver con eso, no soy responsable de eso’, porque no lo es… para qué va a engarzar su destino político e histórico para defender a un señor que no puede ser defendido.

JRV: Usted obtuvo una votación histórica, más de ocho millones de votos. Con ese material político, ¿en qué temas se va a concentrar y en qué temas va a buscar hacer, como usted dice, esa nueva política?

GP: El gran éxito nuestro, y hablo nuestro porque construimos un sujeto plural no un caudillismo, no es simplemente que alcanzamos ocho millones de lectores, sino que la mayoría de esos electores quiere seguir. Los jóvenes que votaron por Petro y dicen: ‘este es mi país y lo que me está entregando mi padre es un país que no quiero, porque me entregan un país de odios y violencias, de desigualdades y falta de oportunidades’, y no están equivocados. Ahora, ¿cómo usamos eso en sentido positivo? Tiene que ser una movilización ciudadana potente, como el país no ha visto antes, que es lo que hace madura una sociedad, que sale a la calle, sin violencia, pero sale contundentemente a construir desde afuera del poder. ¿Construir qué? Tenemos un primer componente que hay que esperar todavía, la paz. La están poniendo en riesgo con una inmensa ignorancia, con un pensamiento de la vida fácil, están jugando con fuego. Por defender al señor Uribe están arriesgando todo lo que hemos dicho aquí, reconciliación, verdad, paz. Ahí es un momento para salir.

JRV: ¿Y salir a qué?

GP: La contundencia es la sociedad misma. Nuestras élites se asustan cuando el pueblo se mueve.

JRV: ¿Usted va a estar entre el Congreso y la calle?

GP: Sí.

JRV: ¿Entre las plenarias y las manifestaciones?

GP: En la calle y, complementariamente, en el Congreso. Vamos a caminar.

JRV: La gente se puede imaginar: ‘Petro va a hacer protestas, paros’…

GP: En los temas fundamentales para la sociedad colombiana, que puedan agredir de manera irreversible a la sociedad colombiana, en el presente y en el futuro. La paz es un tema de estos, de grueso.

JRV: ¿Esos temas de campaña suyos, como las energías limpias, el agua, la tierra, la educación y, por supuesto, el tema de la paz, van a hacer los temas claves de esa movilización?

GP: Claro. Ahora, fíjate que Duque dejó de hablar de educación. Hablaron de educación porque yo hablaba de educación en la agenda y esa era mi prioridad.

JRV: ¿A quién va a apoyar en la Alcaldía de Bogotá? ¿Ya tiene pensado el tema de alcaldías? Ese es un nuevo mapa político clave, el mapa regional…

GP: Es determinante porque mucho de lo que proponemos, que no se puede hacer en el gobierno nacional, se puede hacer en lo regional.

JRV: ¿Qué tiene más o menos en ese mapa político?

GP: Mantener la confluencia que alcanzamos, que fue importante: Verde, Polo, Colombia Humana, indígenas, afros, juventudes y lo que yo llamo nuevas ciudadanías… feminismos, ambientalismos, animalismos, culturas urbanas. Todo eso se juntó, todo eso son esos ocho millones de votos. eso tenemos que mantenerlo. Ahora viene la consulta anticorrupción, hay que salir otra vez a la calle, a firmar esa consulta, ver qué hace Duque. Yo invité a Duque a que personalmente, como ciudadano, integre el comité promotor y yo también lo integro. Si él lo integra, yo lo integro. Si no, pues no, porque marco en la oposición la consulta y no quiero, no es bueno. Pero si el se mete y yo me meto, damos un mensaje de unidad, positivo.

JRV: ¿Usted no le abona nada bueno a lo que está haciendo el gobierno entrante? Se lo pregunto en temas de empalme, porque el presidente electo ha tocado temas de educación, de economía, de relaciones internacionales, de narcotráfico. ¿Ahí, a pesar de ser usted de la oposición, en el caso de la corrupción, por ejemplo, no puede sumarle a algún tipo de empresa que emprenda el gobierno para solucionar esos problemas que nos aquejan?

GP: Lo cierto es que lo que ha hecho Duque hasta el momento, no es presidente aún, es tirarse la JEP, que ojalá no pueda, volver hablar del veneno sobre la tierra, que es el glifosato.

JRV: Oficialmente, usted va a calificarse como ‘la oposición’

GP: Eso tiene que formalizarse, es una carta, pero eso tiene es una realidad: la realidad no es gobierno-oposición, la realidad es un poder de un gobierno y un poder de una sociedad. Y esa es la democracia. Si el poder de la sociedad se hace valer, logra mover el poder del gobierno.