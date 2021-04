Por "razones de seguridad", testigo clave contra Diego Cadena no va a cooperar más con la Fiscalía

El exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, uno de los principales testigos contra el abogado Diego Cadena, quien es investigado por manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe , dejará de colaborar con la Fiscalía.

Por medio de una carta enviada por su abogado, Carlos Lizarazo Castillo, al fiscal del caso, Daniel Hernández, se señala que el testigo guardará silencio en este importante proceso.

“Me permito informarle que por razones de estricta seguridad se ha tomado la decisión, en conjunto con mi prohijado, de cesar la colaboración con la Fiscalía a su cargo, y en consecuencia, guardar silencio hasta tanto las condiciones estén dadas para continuar prestando colaboración con los entes judiciales", se comunicó en la misiva dirigida al fiscal Daniel Hernández.

Alias Víctor es un paramilitar condenado por la masacre de Riosucio, Caldas, y salió a relucir en este caso porque, supuestamente, Diego Cadena, en ese entonces abogado del expresidente o Uribe, le habría prometido el pago de 200 millones de pesos, de los cuales alcanzó a entregar 48 millones, a cambio de que firmara una carta a favor del exmandatario.

En una declaración de alias Víctor a la Fiscalía, el exparamilitar confirmó la visita de Cadena y su socio Juan José Salazar a la cárcel de Palmira.

Pese a que su relato es confuso, se dio detalles de la supuesta carta que Cadena habría escrito y que fue firmada por alias Víctor.

“ Yo como le dije a los investigadores que vinieron de la Corte Suprema, bajo el radicado del señor Uribe. Ellos me presentan la carta y me dicen ¿qué usted hizo esto? Y yo: la firma es mía, la huella es mía, más la letra no es mía, es del abogado Diego Cadena”, manifestó alias Víctor.

Al respecto, su abogado pidió mayores garantías para reanudar con su colaboración. Busca que la Fiscalía y el Inpec garanticen la seguridad de su defendido.

Esta decisión se da ad portas del inicio del juicio contra Diego Cadena, quien es investigado por los delitos de fraude procesal y soborno.