Por robarle el celular, un adulto mayor fue asesinado en Pradera, Valle del Cauca

Erasmo Rengifo Bejarano, de 78 años, hacía deporte por una de las calles del barrio La María, del municipio de Pradera, cuando fue interceptado por dos jóvenes que con arma de fuego intentaron robarle sus pertenencias.

“Fue ultimado supuestamente por hurtarle un celular. Eso está en investigaciones que tiene la Sijín especializada y esperamos que se den los resultados para esclarecer el tema", aseguró Carlos Augusto Leiton, secretario de Gobierno de Pradera.

La víctima tenía problemas auditivos y, al momento del asalto, no entendía lo que los asaltantes le exigían, razón por la cual le habrían disparado. “Él no escuchaba bien, entones le esculcaron lo bolsillos y, en medio del temor, él dijo que no tenía nada y ese fue el problema”, dijo Jhon Jáner Ruiz, allegado de la víctima.

La comunidad del municipio que acompañó las honras fúnebres se mostró indignada por lo ocurrido. “Lamentamos la pérdida de un hombre maravilloso”, aseguró Enrique Rodríguez, amigo de la víctima.

Los ladrones no lograron llevarse el teléfono y tampoco las demás pertenencias de la víctima, pero si le arrebataron, de tres disparos, la vida a un padre de 4 hijos.