Por robarse a una bebé, arrojó a su hermanita y mamá a un caño

Aunque logró raptar a la pequeña, fue detenida. Lo peor es que a la otra niña se la llevó la corriente y no aparece. Ocurrió en Chinchiná.

Daniela Valencia, madre de las menores, afirma que con promesas de recibir regalos fue conducida a una zona apartada del municipio.

“Nos sentamos a tomar algo y me tiró al agua (…) me dijo: ‘me deja cargar la niña’. Entonces le dije que sí porque la otra estaba jugando en el borde del agua, entonces cuando yo cogí a mi bebé, ella me empujó", contó.

Mientras Daniela y su hija de 4 años intentaban salir del agua, la mujer se llevó a la bebé de un mes de nacida.

“Yo intentaba salir del agua con mi bebé, pero era imposible, imposible", contó angustiada Daniela. Juanita continúa desaparecida.

Una cámara sirvió para que las autoridades capturaran a la secuestradora y recuperaran a la niña.

Frente a la fiscalía en Chinchiná, una turba quiso tomar justicia por mano propia.

Luz Mery Soto Castrillón, señalada del rapto, fue enviada a la cárcel de mujeres en Manizales.