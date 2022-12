Por sus 300 kilos de peso, este nariñense debe ser transportado en carreta

Didier Silva, un joven nariñense de 21 años de edad, pesa más de 300 kilos. Debido a su obesidad, no puede moverse. Los niños del barrio donde vive, en el municipio de Mosquera, lo transportan en una carretilla.

“Es difícil incluso para llevarlo hasta el centro de salud. Nosotros le pedimos un favor a los médicos, no tenemos cómo llevarlo hasta el centro”, dice Esmeralda Silva, tía del paciente.

Sin embargo, la obesidad mórbida no es el único problema de Didier, quien también padece una discapacidad cognitiva y un problema en las piernas. A cargo de su cuidado está su abuela, una anciana de 83 años que no tiene la capacidad económica para mejorar la calidad de vida del joven.

La fundación Gorditos de corazón acudió al llamado de la familia.

“Padece una apnea de sueño crónica”, asegura Salvador Palacio, director de la ONG.

Ante el evidente deterioro de salud de Didier, Salvador Palacio pidió ayuda al Gobierno para que brinde las herramientas necesarias para que el paciente pueda tener una vida normal.