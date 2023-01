Por temor a nuevo virus, aíslan a chino que llegó a Colombia con síntomas de enfermedad respiratoria

Venía en un vuelo procedente de Turquía. Portaba tapabocas, por lo que autoridades iniciaron protocolos y lo trasladaron a la Clínica Colombia de Bogotá.

La aeronave, entre tanto, fue aislada en el aeropuerto El Dorado.

El vuelo, con unos 300 pasajeros, cubría la ruta Turquía-Bogotá-Panamá-Turquía.

Es importante resaltar que el Ministerio de Salud de Colombia no ha confirmado casos de personas contagiadas en el país con el nuevo virus.

"Se están realizando los análisis y tomas de muestras correspondientes y hasta este momento no se sugiere la presencia del virus", informó el ministerio y dijo que, el 19 de enero, otro ciudadano chino fue evaluado y se descartó que estuviera infectado.

Las autoridades hacen un llamado a la calma y advierten que es normal que lleguen pasajeros con algún tipo de enfermedad respiratoria.

"Es normal que se vayan a 'captar' muchísimos casos con cualquier síntoma en los aeropuertos (así funciona la vigilancia de estas infecciones respiratorias) y eso NO quiere decir que tengan el coronavirus", explicó el Instituto Nacional Salud.

Así mismo, recalcó que por ahora las medidas que una persona debe tomar son las mismas que se usan para evitar una gripa:

- Lavado de manos frecuente (siempre que llegue de la calle). Hágalo también a los niños.

- Si tiene algún síntoma de resfriado, use tapabocas.

- Si está con personas con gripa que no están usando tapabocas, úselo usted.

- Cúbrase la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar.

- Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre, cúbrase usted boca y nariz con la mano mientras se aleja.

- Tenga las oficinas y salones con ventilación, ventana abierta.

- No salude de beso.

Este miércoles, en la provincia china de Hubei, donde se originó el nuevo coronavirus de la neumonía de Wuhan, elevaron a 1 7 el número de muertos por dicha enfermedad q ue, según la Comisión Nacional de Sanidad, podría mutar y propagarse.

