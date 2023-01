Por tercera vez, Carlos Palacino frena acusación formal en su contra por caso Saludcoop

La defensa argumentó obtención ilegal de pruebas, algo que tanto la Fiscalía como Procuraduría negaron y añadieron que es solo una maniobra dilatoria.

Para Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, se debe anular la investigación que desde el 2016 la Fiscalía adelanta en su contra por el desfalco a la EPS. Alega una supuesta obtención ilegal de cheques y una auditoría que son pruebas en su contra.

Una petición que fue negada y calificada por la juez del caso como una maniobra dilatoria.

"La petición que se presentó busca solamente impedir el desarrollo normal de la audiencia de formulación de acusación, toda vez que desde el principio esta juez puso de presente la posibilidad de esperar que el fiscal delegado presentara la acusación", señaló la togada.

Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría defendieron la obtención de las evidencias contra Palacino y su vicepresidente financiero, Mauricio Sabogal, procesados por supuestos recobros que sumarían 14 mil millones de pesos.

"La defensa trata de reducir el acto investigativo de la Fiscalía y con ello el acto de formulación de acusación a ese simple acto de la recopilación de algunos documentos. Y como lo digo y lo sostengo: no fue el único acto que se realizó, no fue el único medio que se empleó para crear esa inferencia razonable y que se pueda crear ese grado de probabilidad de responsabilidad", indicó la fiscal del caso.

Por su parte, el delegado de la Procuraduría aseguró: "en estos momentos hablar de prueba ilícita y nulidad; pues no, señores magistrados, no veo yo esa nulidad por ningún lado...".

La juez también le dijo no a la exclusión del Fosyga como víctima, solicitada por la defensa de Palacino y Sabogal, que a su vez fue apelada.

La estrategia de Palacino frenó por tercera vez la acusación formal en su contra, mientras el Tribunal Superior de Bogotá resuelve si las pruebas impugnadas servirán o no para llevarlo a juicio.