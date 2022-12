Por tres millones de pesos, fleteros asesinan a estudiante venezolano

Un estudiante venezolano fue asesinado en el occidente de Bogotá durante un presunto caso de fleteo.

“Cuando llegó el agresor y le rapó el morral, el forcejeó y no se dejó quitar el morral, se lo quito el agresor. Entonces el agresor le hizo varios disparos y mi hijo quedó herido, lanzó el morral por encima de la panadería y el cayó dentro herido”, narró la mamá del fallecido.

“Me lo han arrebatado miserablemente, y las personas del sector no quieren colaborar, no quieren decir para que capturen a los agresores y para que se haga justicia por favor”, clamó la progenitora.