Por un apodo, este comerciante pagó cuatro meses de cárcel injustamente

En Manizales, Caldas, un hombre recuperó la libertad, después de pagar cuatro meses de cárcel, porque lo confundieron por tener el mismo apodo de un delincuente.

Alexander Hincapié Sepúlveda estuvo recluido en la cárcel La Blanca de Manizales, sindicado por varios delitos, entre ellos doble homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte y fabricación de armamento de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Publicidad

El comerciante argumenta que lo confundieron con un delincuente conocido con el alias de ‘Cachetes’. Con este mismo apodo, Hincapié es conocido en su entorno de trabajo.

“Por un alias, me estaban confundiendo con un señor que le dicen ‘Cachetes’. Simplemente con ese argumento me dictaron orden de captura a mí”, declaró Hincapié.

Para su fortuna, el comerciante se encontró en prisión con un delincuente que conocía al verdadero alias ‘Cachetes’ y con quien había participado en varios delitos.

“Me preguntó que por qué estaba allá, que con qué argumentos estaba yo allá. Le dije que me habían involucrado simplemente por un alias. Entonces me dijo que no, que yo no era la persona, que estaban equivocados”, narró el hoy liberado.

Publicidad

Con base en ese testimonio, el abogado del comerciante logró demostrar ante la Fiscalía la equivocación. Luego, un juzgado especializado ordenó su libertad.

Hincapié salió de la cárcel y recuperó su trabajo. Ahora le pedirá al Estado reparación integral ante la injusticia que tuvo que padecer.