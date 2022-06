Por un tatuaje cayó alias 'Violeta', presunta responsable del atentado al c.c. Andino

En un campamento guerrillero del ELN en Bolívar fue capturada alias 'Violeta', la mujer que durante cinco años huyó de las autoridades luego de su presunta responsabilidad en el atentado con explosivos en el centro comercial Andino.

“Esta terrorista fue una de las principales ejecutoras del atentado terrorista en el centro Andino, en 2017. Murieron 3 personas y 9 quedaron heridas", declaró el ministro de Defensa, Diego Molano.

Días después del ataque terrorista, la mujer viajó hasta zona rural del sur de Bolívar, se rapó el cabello y se internó en un campamento del ELN para evadir a las autoridades.

Dicen los investigadores que, en 2019, la mujer se enamoró de alias ‘Pirry’, integrante de la dirección nacional del ELN y por quien las autoridades ofrecen hasta 1.000 millones de pesos. Allí empezaron una relación sentimental.

Pese a sus cambios en su aspecto físico, la inteligencia policial y militar logró ubicar a alias ‘Violeta’ en el municipio de Morales, Bolívar, y un tatuaje de tortuga en el hombro derecho fue la confirmación que los agentes necesitaban para identificarla plenamente y lanzaran la operación denominada San Pedro IV.

"Esta madrugada, en una operación conjunta entre Ejército y Policía, fue capturada alias ‘Violeta’”, anunció el ministro Molano.

En medio de los combates fue abatido un señalado integrante de la seguridad de alias ‘Pirry’ y otras dos personas fueron capturadas. También incautaron armamento, computadores y discos duros.

La víctima del Andino a quien le cambió la vida

Entra tanto, para Pilar Molano, aquel 17 de junio de 2017 se convierte en un amargo recuerdo que ha sido imposible de superar. Cinco años después del atentado a este centro comercial, ella recuerda cómo no sólo perdió una pierna, sino también su tranquilidad.

“Cuando me encuentro con esta situación, caigo sentada en el piso con mi pierna totalmente abierta, son momentos muy difíciles que yo los olvidé", expresó esta sobreviviente del atentado.

Dice que la explosión le cambió su vida, hoy trabaja para dejar las heridas físicas y sobre todo las psicológicas que son las más duras de llevar.

“ La gente no se imagina por todo lo que uno tiene que pasar, es bastante duro. Yo todavía me estoy tratando de curar porque me da mucho temor salir a la calle sola, viene a colación de que puede pasarme eso en otro lugar, es lo primero que pienso", indicó Pilar.

Aunque lo que más le preocupa es trabajar por su propia recuperación, también espera una respuesta del Gobierno y los responsables de este atentado.

“Tristemente, el Gobierno parece que se hubiera olvidado de nuestro caso y yo no he recibido nada del Gobierno ni del centro comercial Andino. Estoy a la espera”, añadió.

En el atentado del Andino fallecieron las colombianas Ana María Gutiérrez y Paola Jaimes además la ciudadana francesa Yuliet Hok, un hecho que provocó el rechazo nacional y que generó consejos extraordinarios de seguridad liderados por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

