Por una palabra, norma para inmovilizar vehículos en Colombia cambiaría considerablemente

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente un término clave del Código de Tránsito que facultaba a agentes para enviar carros a los patios.

Se trata de la palabra ‘podrá’ que permitía a policías inmovilizar un vehículo que estuviera incurriendo en situaciones como no portar la licencia de conducción, no portar SOAT o casco en caso de los motociclistas, así como otras infracciones en temas de carga.

Sin embargo, el coronel Gustavo Blanco, comandante de Policía de Tránsito de Bogotá, explicó: "En el caso de la revisión técnico-mecánica no hay ninguna espera por parte del funcionario, no es una infracción que permita subsanar la inmovilización”.

En una comunicación, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte ordenó capacitar a agentes para que sepan cómo se otorgan los 60 minutos para subsanar las faltas al Código de Tránsito.