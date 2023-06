Porque le pidió lavar la loza, hombre habría intentado matar a su pareja en Bucaramanga

Fue enviado a prisión en Bucaramanga un hombre señalado de intentar matar a su pareja en medio de una discusión porque ella le habría pedido lavar la loza. De acuerdo con el testimonio de la víctima, su compañero habría tratado de asfixiarla.

Según informó el periódico Vanguardia, por estos hechos fue capturado un hombre identificado como Rubén Darío Gómez Arenas, a quien la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa

Este caso ocurrió el pasado 11 de junio en el barrio Luz de Salvación, sur de la capital de Santander.

Al parecer, el agresor se molestó con su pareja que le habría pedido lavar la loza. En ese momento se desató una discusión que escaló a una agresión física contra la joven de 23 años.

Publicidad

Durante la judicialización de Gómez Arenas, la Fiscalía entregó detalles de los hechos con base en el testimonio de la víctima.

“Le dije que más bien se fuera, que no le iba a aguantar y que no quería nada con él. Soltó la loza, se vino encima, me cogió del cuello y me dijo que si no seguía con él me mataba, me decía que si no estaba conmigo nos morimos”.

Según la joven, su compañero la habría arrinconado contra la pared y trató de asfixiarla.

Publicidad

La Policía llegó hasta el lugar tras ser alertada de lo que estaba ocurriendo y logró poner a salvo a la joven.

El capturado no se allanó a los cargos imputados. Un juez de control de garantías lo envió a la cárcel teniendo en cuenta el material probatorio presentado en audiencia.

Si usted o algún conocido sufre de algún tipo de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia, comuníquese a las líneas: