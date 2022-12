Porque perdió el año, niño de 13 años habría escapado de su casa en Palmira, Valle

El niño Jhean Luigi Marín Marulanda, de 13 años, salió de su casa en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, hacia las 7:00 a. m. del pasado lunes 23 de noviembre. Ese mismo día su mamá había ido hasta el colegio a matricularlo.

Los padres piensan que su hijo se fue porque teme por algún castigo por haber perdido el año lectivo.

“Me dijeron que él perdió el año, él no me había dicho nada y, cuando me devolví, mi hijo mayor me dijo que Jhean Luigi había salido como a los cinco minutos que me había ido para el colegio”, contó Martha Isabel Marulanda, madre del niño desaparecido.

Los padres interpusieron la respectiva denuncia en la Fiscalía y dieron a conocer el caso a la Policía, pero aseguran que no han recibido apoyo. Por lo tanto, han viajado por varias ciudades cercanas pegando carteles y dejándole mensajes para que regrese.

“Jhean Luigi regresa, no sabes el dolor. Vuelve que te esperamos, lo que pasó no es nada Jhean Luigi”, agregó la madre.

Fernando Marín, padre del menor, le envió un mensaje a su hijo para que regrese y que no tenga temor. " Él sabe que yo siempre he sido su amigo, nunca lo traté como padre, sino como un amigo, él sabe que siempre he esperado que me llame”, indicó

Noticias Caracol acompañó al padre del niño a la Personería de Palmira, donde se comprometieron a brindarle acompañamiento para que se inicie cuanto antes la ruta de búsqueda de Jhean Luigi.

Para dar información sobre el paradero del niño, la ciudadanía puede comunicarse al 3165862579, 3178514882 y 3168433227.