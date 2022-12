Porque se le perdió un pájaro, borracho disparó a vecinos y mató a un niño de tres años

Entró a una casa en Barranquilla, reclamando por su mascota, y accionó el arma indiscriminadamente. Abuela y tío del pequeño resultaron heridos.

La tragedia ocurrió en el barrio Siete de Abril, donde el sujeto se salió de control cuando supo que sus vecinos tenían el pájaro conocido como chirrió.

En estado de embriaguez, tomó su revólver e ingresó a la vivienda. “El hijo (del borracho) decía: ‘papi, yo se lo presté (el pájaro)’ y no le paraba bola al hijo. Hace el primer tiro y me lo pega a mí”, relata Sigifredo Castro, el tío herido.

Tras ese primer disparo, siguió avanzando y disparando. Por desgracia, un impacto se incrustó al en la cabeza del niño de 3 años.

En principio, médicos dictaminaron muerte cerebral, pero el edema causado por el proyectil no le permitió seguir con vida por mucho tiempo.

La abuela del menor, de 74 años, también fue impactada.

Como Sergio Ramírez fue identificado el hombre, quien se encuentra en proceso de judicialización, y deberá responder por tentativa de homicidio, homicidio agravado y porte ilegal de armas.