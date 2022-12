Posconflicto y reforma política, ejes del debate de candidatos al Senado en la U. de los Andes

La reforma política y la posibilidad del voto obligatorio enfrentó a Angélica Lozano con otros dos aspirantes.

“¿Qué tal con voto obligatorio? Qué fácil le quedaría a las iglesias obligar a la gente abusando incluso de la fe?”, indicó.

“Hay gente nuestra que aun vota por ustedes, me parece una falta de respeto y es una forma de distraer el debate”, le respondió John Milton Rodríguez, candidato de Colombia Justa Libres.

Después esta frase del candidato Mauricio Gómez despertó la ira de Lozano.

“Tú estás heredando una curul de tu novia, eso es perpetuarse en el poder”.

“Yo soy una ciudadana hecha a pulso, a mí no me patrocinan los Char, a mí no me ponen de cabeza lista por encima de un Luis Fernando Velasco, excelente senador del Partido Liberal, porque soy amiga del presidente Gaviria”, le contestó la aspirante de la Alianza Verde.

“Yo no soy de Char, ni de Gaviria. Soy la renovación del liberalismo en Colombia”, le respondió Gómez Amín.

En temas de posconflicto, el senador Rangel culpa al acuerdo de La Habana por el incremento de cultivos ilícitos. Barreras replicó.

“Hay una coincidencia entre las zonas que ha abandonado entre comillas las FARC y la presencia de cultivos ilícitos”, indicó Rangel.

“Oír de nuevo que el acuerdo de paz fue el que causó el narcotráfico en Colombia es verdaderamente un despropósito”, le contestó Barreras.

También hubo propuestas para solucionar la crisis de la justicia.

“La tecnología puede ser una herramienta fundamental para devolverla la majestad a la justicia y la confianza al ciudadano de a pie”, señaló David Barguil, del Partido Conservador.

“Tenemos que ser solidarios y eso se consigue con educación, que es la base para resolver los mayores problemas que tiene el país”, explicó Hernán Echeverry, del movimiento Sí Se Puede.

Los candidatos también estuvieron en aprietos al responder con una paleta solo con un sí o un no preguntas de los estudiantes en temas como el aborto.

Vea el debate completo: