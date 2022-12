Precios de alimentos siguen altos en el Valle, pese a acuerdo con camioneros

A pesar de que se levantó el paro camionero en el país , comerciantes de la Central de Abastecimientos del Valle del Cauca, Cavasa, dicen que este fin de semana los precios no alcanzarán a bajar, además de que la escasez de algunos productos continúa.

Directivos de Cavasa han reportado que los alimentos afectados son principalmente los que vienen del altiplano cundiboyacense, del sur del país y de Antioquia.

Confirman que las caravanas realizadas por la fuerza pública han servido porque se ha normalizado el abastecimiento. Sin embargo, sostienen que alimentos como la papa en sus diferentes variedades continuarán con el alza y la escasez, porque aún el levantamiento del paro no se ve reflejado del todo.

Asimismo, asegura que productos como la cebolla podrían bajar desde este jueves hasta el domingo, debido a que se produce en el Valle del Cauca.

Según comerciantes de Cavasa, los precios de los comestibles aún no bajan, porque el pasado miércoles hubo alzas en los fletes entre el 500 % y 600 %, además de que no ha entrado la suficiente cantidad de camiones a la central.

Algunos precios de productos pueden terminar siendo beneficiosos para el consumidor final, pues muchas personas no están acudiendo a la central de abastos, por lo que comerciantes se vieron en la necesidad de bajar el costo. Por ejemplo, el bulto de zanahoria costaba 60 mil pesos y ahora bajó a 45 mil pesos, una caja de lechuga costaba 17 mil pesos y ya se consigue en 10 mil pesos.

Comerciantes esperan que en las próximas horas se comience a normalizar, ya que también se presenta escasez en la alverja, remolacha, papa, arracacha, ulluco, mango y tomate de árbol.