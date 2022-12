Precios del huevo y pollo aumentarían en Valle del Cauca si sigue paro camionero

Siguen los efectos negativos en el precio de los alimentos debido al paro de transportadores. Ahora, avicultores del Valle del Cauca anunciaron que podría generarse desabastecimiento en el sector si persisten las manifestaciones.

Ana María Soto, directora Ejecutiva Regional de la Federación Nacional de Avicultores, indicó que el traslado de materia prima se ha visto afectado como consecuencia de las protestas que adelanta un sector de los camioneros.

“En este momento tenemos un inventario en el Valle del Cauca para unos cinco días. Además, entre el 55 % y el 60 % de lo que se come en Colombia entra por Buenaventura, entonces en el eje cafetero hasta Cundinamarca, Boyacá y Antioquia el tema de avícola está más delicado”, sostuvo.

Asimismo, Soto informó que algunos hechos delictivos que se han presentado durante el paro en los últimos días, encendieron la alarma dentro de las compañías avícolas, debido a que estos perjudican a las mulas y ponen en riesgo la vida de los conductores.

La ejecutiva señaló además que de mantenerse las manifestaciones podrían aumentar los costos del huevo y el pollo en la región.

C amioneros y dueños de vehículos que no participan en las protestas aseguran que constantemente son atacados a piedras porque se atreven a transitar por los diferentes ejes viales. En el Valle la concentración de transportadores que sí permanecen en paro está principalmente en el sector de Cencar, en Yumbo, también en Buga y en el corregimiento de El Bolo, en el municipio de Palmira.

Por su parte, las autoridades afirman que la situación está controlada y que miembros de la fuerza pública hacen presencia en las carreteras para evitar cualquier tipo de bloqueo.

Entre tanto, la Sociedad Portuaria que maneja el terminal marítimo más importante del Pacífico colombiano informó que hay una reducción del 40 % en la entrada de camiones al puerto de Buenaventura como consecuencia del paro que ya completa tres semanas.