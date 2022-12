Precios del petróleo, razón del Gobierno para objetar leyes en beneficio de pensionados y neonatos

Argumenta que reducción en el aporte de salud de retirados, disminución de semanas de cotización a mujeres y exámenes a recién nacidos no son viables fiscalmente.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, mostró su molestia con el tema: “El Gobierno nunca apareció en los debates, los ministros no construyeron, no objetaron, no dijeron nada y ahora que están aprobadas simplemente denuncian ante los medios para lavase las manos”, dijo.

Publicidad

También la realización del examen de tamizaje neonatal para todos los recién nacidos será objetado.

“Es un error garrafal negarle a los recién nacidos de Colombia exámenes previos de laboratorio obligatorias que posibilitarían que se recuperen y salgan adelante dignamente”, señaló Jorge Iván Ospina.

El ministro del Interior defendió las objeciones del Gobierno.

“Lo que creemos es que toda iniciativa que derive obligaciones fiscales debe contar con el aval del Gobierno, porque es el Gobierno el que sabe la capacidad fiscal que existe y que no existe para poder financiar este tipo de obligaciones; precisamente por eso el señor ministro de Hacienda había hecho previamente la advertencia”, indicó Guillermo Rivera.

Publicidad

La decisión final quedará en manos de la Corte Constitucional.