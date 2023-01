Preocupación en Anolaima por menores de edad que estarían vendiendo drogas en colegios

Un niño de 12 habría sido agredido por negarse a consumir estas sustancias. El microtráfico en instituciones educativas es un problema en aumento en la zona.

Una madre denunció que su hijo de 12 años fue golpeado e insultado por parte de compañeros de su colegio que venden drogas porque se negó a consumirlas. La progenitora aseguró que pusieron el denuncio con las autoridades del pueblo, pero estos aseguraron que no estaba bajo su jurisdicción ya que no tenían Policía de infancia que se hiciera cargo del caso.

La rectora del colegio donde ocurrió la agresión negó tener conocimiento sobre ella, aunque reconoció que, en su institución, y en otros colegios de la zona, hay una grave problemática de consumo de drogas entre los jóvenes que no han podido solucionar.

"En el colegio no tenemos psicólogo siempre la política de nosotros es apoyarnos con la administración municipal desde comisaría de familia que nos ayuda", declaró Esperanza Mejía, rectora del colegio La Florida.