Preocupación por amenazas de disidencias a candidatos: “Hemos retrocedido 20, 25 años"

Las recientes amenazas de disidencias de las FARC contra candidatos a las elecciones regionales, que se suman a otras acciones violentas en varias regiones de Colombia a cinco meses de los comicios, prenden las alarmas de las autoridades.

Aunque las autoridades intentan apaciguar las amenazas y dar un parte de tranquilidad a los pobladores, lo cierto es que en regiones como Caquetá y particularmente Cartagena del Chairá la situación es insostenible.

“Hemos retrocedido 20, 25 años en el tiempo. Aquí la gente estaba acostumbrada a movilizarse libremente, pareciera que estuviéramos viviendo en otro país, en otra zona. Ilógico que hoy a las comunidades les exijan un carné para poderse movilizar. Si hay un campesino que pasa por un retén y están las disidencias de las FARC haciendo un control territorial, como lo hacen en algunas veredas, y si esa persona no lleva el carné le cobran una multa de hasta un millón de pesos”, denunció Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá.

El propio alcalde salió amenazado de su municipio. Sí, literalmente es un desplazado por cuenta de la violencia.

“Porque estos grupos siempre dicen es que el Estado no llega, pero hoy no podemos llegar porque no hay seguridad, porque gobernar en el exilio es muy difícil”, agregó el mandatario.

“El Estado Mayor Central tiene presencia en 166 municipios del país, principalmente en departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Vichada, Norte de Santander y parte de Antioquia”, explicó Francisco Daza, investigador nacional de la Fundación Pares.

Alcaldes y gobernadores señalan que la situación es tan grave que ni siquiera hay garantías para que ellos puedan gobernar.

“Hemos convocado al registrador nacional para que a través de este consejo de seguridad se deje constancia, se busque cómo se le va a garantizar las elecciones a estos cuatro departamentos que tenemos esta clase de amenazas para que los candidatos puedan ejercer ese ejercicio democrático”, señaló Arnulfo Gasca, gobernador de Caquetá.

Advierten expertos que urge tomar medidas en los territorios de lo contrario de cara a las elecciones la situación será más compleja. Según la Comisión de Seguimiento Electoral, los problemas se presentan en 18 de los 32 departamentos del país y también en Bogotá.

En estos departamentos hay 73 municipios en riesgo. Además de Bogotá, hay alertas en estas ciudades capitales: Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Neiva, Quibdó, Cúcuta y Arauca.

Sin embargo, hay 10 municipios prioritarios para brindar garantías electorales: El Bagre (Antioquia), Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba), Argelia (Cauca), Tumaco (Nariño), Tibú y Cúcuta (Norte de Santander), y Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca).

Al respecto, se pronunció el registrador nacional, Alexander Vega: “Aspiramos a que la fuerza del Estado, el Ejército, empiecen las operaciones en estos cuatro departamentos y garantizar que no haya interferencia ni en el certamen electoral y mucho menos que pongan candidatos de estas organizaciones como alcaldes que es la información que tenemos, que lo que quieren es poner candidatos también a las Alcaldías”.

Asimismo, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, señaló que “hay unas amenazas de unas disidencias que nosotros no podemos esconder, si ustedes hacen una comparación estadística es evidente que no estamos volviendo a esos tiempos, pero hay unas alertas y frente a las alertas nosotros estamos actuando. Esto no es con carticas, ni con mensajitos, esto es con actuaciones que evidentemente está preparando la fuerza pública”.