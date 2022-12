Preocupados por educación de sus hijos, padres bloquearon portal de TransMilenio

En la mañana del lunes un grupo de aproximadamente 250 padres de familia bloquearon el acceso al portal Suba.

La protesta se originó luego de que los estudiantes no fueran aceptados en sus colegios, por la no renovación del contrato que garantiza el convenio de la Secretaría de Educación y los colegios privados que brindan educación pública.

Los padres de familia de los niños que no pudieron ingresar a los salones durante el primer día de clases, decidieron protestar durante varias horas, ya que manifestaron tener obligaciones y no saber qué hacer con sus hijos.

"En total son 181 colegios con los que vamos a firmar, eso garantiza la continuidad a los niños y niñas que estaban el año pasado en esos colegios", dijo José Alfredo Soto, subsecretario de Educación de Bogotá.

Luego de una reunión en la que medió la Defensoría del Pueblo, se llegó a un acuerdo que garantiza que los estudiantes podrán volver a sus actividades académicas a partir del día miércoles.

La Secretaría de Educación aseguró que cerca de ochenta y cinco mil estudiantes que hacen parte del convenio tendrán asegurado su cupo escolar.