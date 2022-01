Preocupante incremento de quemados con pólvora en Colombia: ya van cerca de mil

Hay preocupación por el incremento desproporcionado de quemados con pólvora en Colombia, pues en menos de 24 horas la cifra pasó de 662 a 980, según informó el INS, lo que significa un 43,91% más de lo reportado en 2021.

Muchos de ellos, que llegaron a los hospitales en las últimas horas, son personas que sufrieron lesiones en días pasados pero que, por temor a sanciones, no acudieron a una atención oportuna.

Según Linda Guerrero, directora de la Fundación del Quemado, esto se debe a que “hay un sentimiento de culpa porque saben en este momento que es cierto, se dicen ‘yo pensé que no me quemaba, me quemé o mi hijo se quemó’ y van mucho más tarde a los centros de salud y en especial a las unidades de quemados”.

Ella considera que el aumento de la cifra tendría que ver con “ese relajamiento que se ha producido con lo de la pandemia, al iniciar nuevamente la vida social, las reuniones de familia y creyeron que una manera fácil de festejar nuevamente este fin de año, Navidad, etc., es quemando pólvora”.

La cifra de niños quemados con pólvora, en comparación con el año pasado, también aumentó un 25%. En total, 289 menores han sido víctimas y 28 sufrieron lesiones en compañía de adultos bajo los efectos del alcohol.

Nariño sigue liderando la lista de regiones con más quemados con pólvora, con 119; le siguen Antioquia con 93, Bogotá con 77, Valle del Cauca con 75 y Cauca con 72.

¿Qué deben hacer los quemados con pólvora al sufrir una lesión?

El intensivista de la unidad de quemados Alejandro Ávila sugiere “bajar la temperatura del área quemada con agua. ¿Cómo lo debe hacer? Puede colocar el área lesionada bajo un chorro de agua o introducirla en un recipiente con agua a temperatura ambiente por un tiempo entre 15 a 20 minutos” mientras se busca atención médica.