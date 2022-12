Preocupante: ponen en evidencia grave falla de seguridad en conexiones inalámbricas a internet

En un mundo donde cada vez más personas hacen sus compras o transacciones bancarias online, este hallazgo, hecho en Bélgica, causa inquietud.

El ataque para infiltrar la red wifi de un usuario no se efectúa a través de la red. El ciberdelincuente tiene que estar con sus equipos cerca del ‘router’ de su víctima.

"Podría robar información sensible del usuario final, estamos hablando de las credenciales bancarias, estamos hablando si el usuario hizo una compra en línea a través de su tarjeta podrían robarle también su número de tarjeta de crédito", explica Maximiliano Cantis, mánager de Eset Colombia.

El experto en ciberseguridad dice que hasta este momento no se ha detectado este tipo de ataques en Colombia, pero recomienda, entre otras cosas, revisar la configuración de los ‘routers’.

"El aparatito este que les da ingreso a internet, vean que marca es y accedan en Google para ingresar a su sitio oficial y busquen una actualización oficial para este equipo, porque los fabricantes lo que van hacer es librar una actualización para solucionar esta vulnerabilidad", explica.

Mientras compañías productoras de ‘routers’ toman medidas, esta es la recomendación para por ejemplo ingresar virtualmente a un banco.

"Recomendamos que los hagan a través de los datos del celular, es decir que conecten la pc a los datos del celular y hagan la transacción y luego usen el wifi para otro tipo de usos".

Con el ‘crack’, como los expertos denominan esta nueva forma de ataque a la red de wifi también se podría instalar malware en los servidores, para que otros usuarios queden infectados y les puedan robar su información.

¿Cuál es la falla de seguridad hallada en las redes Wifi del mundo y...