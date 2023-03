Presidente de Icetex habló del aumento en tasas de interés: “Entrevistas fueron sacadas de contexto”

Desde hace unas semanas, miles de deudores del Icetex han manifestado su inconformidad frente a un aumento de la tasa de interés en las cuotas de su crédito educativo con la entidad. Las polémicas se avivaron cuando Mauricio Toro, su presidente, explicó de manera jocosa en medio de una entrevista el porqué de los incrementos.



Las declaraciones que causaron revuelo fueron las siguientes: “En diciembre, yo dije ‘mari$%, me salió un billete’. Medio millón de pesos, casi nunca había pasado, les voy a poder bajar la tasa de interés de lo que estaban pagando, que era del 7,9% al 12% al 2% o 3% más IPC. Esto es histórico…, cuando lo anuncié yo no sabía cómo iba a cerrar el IPC para el 2023, entonces dije 'esto va a ayudar a que los recibos no suban, que se mantengan estables, o que suban $80.000, $20.000, y a que algunos les reduzca $2.000 o $3.000'″.

Frente a ello, muchos medios replicaron las declaraciones, pero, en concepto del presidente del Icetex, fueron malinterpretadas, especialmente por aquellos que aseguran que el error de cálculo fue de la entidad, cuando el que lo hace es el DANE.

En entrevista con Caracol Ahora, Toro expresó que, “de 1.000.000 de usuarios que tenemos hoy, 90.000 de esos están teniendo un incremento en su cuota, a raíz de que ellos venían ya con una tasa subsidiada del 0%”, enfatizando que, de no haber tomado medidas, los hoy 90.000 afectados por el incremento pudieron haber sido 300.000.

“Nosotros hicimos la reducción más alta en la historia de tasas de interés del ICETEX. Todos los créditos están anclados al IPC, que es la inflación, un fenómeno global que hoy está al 13,1% y venía de ser 5,71% más una tasa de interés que era aproximadamente entre el 9 y el 12%”.

A pesar de asegurar que esta reducción es la más alta en 70 años, se han tenido que implementar un “plan choque” para frenar el crecimiento excesivo de las cuotas en algunos créditos que estaban indexados con el crecimiento de ese IPC.

Toro muestra consciencia frente a la inconformidad de estos usuarios y asegura que como entidad entienden la angustia que pueden generar estos incrementos, por lo cual están trabajando en un proyecto de ley que permita habilitar al Estado para que asuma parte de ese crecimiento de esa tasa cuando el IPC se dispare.

“Yo he venido diciendo que el modelo actual del ICETEX tiene que cambiar, fracasó, hizo agua y está generando daño a algunos de los créditos de los jóvenes que están en amortización… ¿Qué solucionamos? Que los nuevos no tengan ese problema tan agresivo con esa tasa del 0%, pero hoy los que están en época de pagos tienen el problema, por eso el proyecto de ley lo vamos a radicar para ajustar el modelo de financiación y hacerlo más justo”.

Que impotencia… de un mes a otro mi cuota mensual del @ICETEX subió $211.219 llegando a un valor de $767.219 mensual. Llevo 5 años pagando y todo parece ir solo a intereses. Soy bendecido de contar con empleo para apretadamente asumir esta responsabilidad, pero quienes no qué?.. pic.twitter.com/wKepQtHWqm — Sebastián Palacio (@sebastian_pal) March 3, 2023

“Con esos 90.000 créditos vamos a seguir trabajando para buscar mecanismos paliativos. No logramos encontrar la solución para ellos, pero sí logramos encontrar la solución para más o menos 198.000 (a los) que pudimos ayudarles con la reducción de tasa”, expresó el presidente del Icetex, resaltando que “no es suficiente y se requiere más esfuerzo, pero en cinco meses tener la reducción de tasas más alta en 70 años es la muestra de que sí logramos prever un escenario muy difícil y lo logramos aplicar”.

Agregó que los nuevos créditos otorgados a partir del primero de enero van a una tasa del 0% más IPC, esto gracias a que las universidades públicas y privadas hicieron un esfuerzo en asumir dicha tasa, con el fin de poder cubrir sillas vacías y evitar la deserción.

Por último, resaltó las nuevas oportunidades que tienen como institución para seguir potenciando la educación y acceso al mundo laboral. La primera está enfocada en becas de hasta el 80% para estudiar posgrados en España relacionados con negocios y la segunda permite a jóvenes que cursen entre el sexto y décimo semestre de pregrado obtener su primer empleo en la entidad.