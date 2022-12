Presidente del Concejo de Bogotá, salpicado en escándalo de Papeles de Panamá

Roberto Hinestrosa Rey, presidente del Concejo de Bogotá, figura en los llamados Papeles de Panamá. El cabildante capitalino aparece mencionado como socio de una empresa creada para la exportación de cartón colombiano, aunque, según él, no se trata de una sociedad de papel para burlar las normas fiscales.

En un comunicado, el político de Cambio Radical dio su versión: “en el 2011 contacté a una firma de abogados (…) para iniciar unas actividades profesionales de asesorías jurídicas y empresariales entre Bogotá y Panamá y se constituyó la sociedad Crownpeak Enterprises Inc. empresa familiar, pero nunca llegó a funcionar, por lo que no tuvo ingresos ni capital inicial”.

De acuerdo con Hinestrosa, como la sociedad no funcionó no era necesario declararla. Sin embargo, el código disciplinario único les exige a los concejales inscribir sus negocios privados en un libro de registro de intereses públicos. El cabildante no estaría exento de esa obligación legal y tampoco su fuero lo excluye de la posibilidad de un rastreo oficial.

“La superintendencia tiene cooperación con distintas entidades del estados, particularmente y se trata de rastrear la mayor cantidad de activos”, declaró sobre el particular el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes.

Por esta razón, el presidente del Concejo de Bogotá podría ser investigado por supuesta evasión fiscal, en caso de que haya buscado cubrir sus operaciones con un velo para evitar que el Estado siguiera sus pasos.

Por su parte el exalcalde de Bogotá, quien fue mencionado en el escándalo por la presencia de su concuñado en el listado de los Papeles Panamá, negó cualquier parentesco con Carlos Gutiérrez.