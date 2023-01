Presidente Duque advirtió que será contundente con exguerrilleros que vuelvan a la violencia

El mandatario colombiano aseguró que recibirán "toda la contundencia del Estado" quienes quieran atemorizar a la población civil.

"Quienes pretendan volver a la violencia, seguir en la violencia y estén en la violencia van a recibir toda la contundencia disuasiva, ofensiva y sancionatoria del Estado", dijo Duque en una declaración en la localidad de Tumaco, en cuya zona rural murió ‘Guacho’, líder del autodenominado frente Oliver Sinisterra.

Gobierno advierte que no dará tregua a las disidencias de las FARC El cabecilla de ese grupo disidente, responsable del asesinato de cinco ecuatorianos, entre ellos tres trabajadores del diario quiteño El Comercio, cayó abatido por dos francotiradores junto a su número dos, Luis Alberto Bermeo Gasca, alias ‘Pitufín’.

Para Duque, la operación es una muestra de cómo la "combinación de Policía, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Fiscalía" hace a Colombia "invencible".

"Esta operación fue meticulosa, exitosa y hoy he venido a agradecerle no solo a nuestros generales por su gallardía, disciplina, capacidad afirmativa y contundencia, sino también saludar, visitar y compartir un rato de almuerzo con todos los héroes que han servido al país", señaló Duque, quien sobrevoló la zona en que murió ‘Guacho’ y almorzó junto a los militares.

En este sentido, el jefe de Estado aseguró que "la paz se construye con legalidad" y para ello es necesario "seguridad y justicia".

Al ser preguntado acerca de si continuarán las operaciones en la zona, especialmente contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que comienza mañana un cese el fuego unilateral, Duque dijo que "colombia tiene que obrar con la contundencia necesaria contra todas las formas de crimen organizado".

"Colombia necesita que este ejemplo de unidad de las fuerzas se mantenga en el territorio para cumplir lo que dice nuestra constitución: la defensa de la vida, honra y bienes de todos los colombianos", concluyó.

