Presidente Duque criticó fallo del Consejo de Estado sobre atentado al club El Nogal

El mandatario lo comparó con las penas para los integrantes de las FARC luego de los acuerdos de paz.

“Yo soy respetuoso de las decisiones de la justicia, yo no voy a controvertir una decisión del Consejo de Estado, pero sigo creyendo que hay que buscar un balance en la sociedad colombiana. Quienes han cometido esos crímenes no tienen una sanción efectiva, proporcional, que le muestre al pueblo colombiano que es ejemplarizante la sanción y por otro lado se condena al Estado, me parece que hay un gran desequilibrio”, dijo Duque.

Además, señaló que “condenar al Estado por un acto terrorista de esa envergadura, que lo cometió en ese momento el grupo terrorista de las FARC en el año 2003, me parece que es incongruente. Yo creo que los colombianos lo que queremos es que el Estado no sea el que termine pagando con los impuestos los hechos terroristas de otras personas, que tanto le dolieron al pueblo colombiano”.

