Presidente Gustavo Petro niega haber sabido de supuesto ingreso de dineros ilegales a su campaña

El presidente Gustavo Petro negó haber sabido de supuesto ingreso de dineros ilegales, luego de que su hijo Nicolás, según la Fiscalía, señalara que habría entrado plata no reportada debidamente y que admitiera haber recibido recursos de personas como el Hombre Marlboro y el hijo del Turco Hilsaca .

"Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. A ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delinca", afirmó el mandatario de los colombianos durante la tarde de este jueves, 3 de agosto de 2023.

El presidente hizo referencia a lo que alguien escribió este mismo jueves sobre ese supuesto ingreso de plata.

"Alguien escribió hoy que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. Tiene esa afirmación varias formas de analizar, yo he prometió no interferir en el proceso judicial y lo voy a hacer y lo repito”, sostuvo el jefe de Estado.

Agregó que “como no es un juez” puede analizar lo que dijo esa persona: “Tiene una especie de instinto, de deseo subliminal y es que, obviamente, si eso fuera cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones”.

“Yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas, no critico a los otros, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad. Entonces, tengo que decirle a esa persona: no siga diciendo mentiras”, anotó.

Aseguró que su “hijo no dijo eso y no dijo eso por una razón básica”.

“A ninguno de mis hijos y de mis hijas les he dicho jamás que delincan”, sentenció.

Asimismo, añadió lo siguiente: “Ayer se hacían así (frotándose las manos) ‘cómo van a enfrentar el hijo contra el padre’. Entonces, uy, se acabó el padre. Sí es cierto, y no es la primera vez, claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas – algunas cicatrizarán, otras quizá nunca-, claro que han intentado utilizar todas las debilidades para intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia. No les gusta una serie de circunstancias de las que después hablaré”.

El presidente Gustavo Petro también le envió un mensaje a quienes lo atacan.

“Para los que nos atacan: pierdan cuidado, el presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Mis hijos y mis hijas han sido libres. Se equivocarán, como todo ser humano, andarán caminos diferentes quizás a los míos, pero del padre eso nunca lo esperarán ni ha sucedido, ni sucederá”, aseveró.

"Es al pueblo al que debo responder"

Gustavo Petro afirmó también que “un presidente debe tener información un poco más precisa".

"Pero algunas cosas sí podemos decir, hay alguna serie de periodistas que quieren entrevista, pero yo prefiero hablar aquí con mi pueblo. Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo la elección, entonces es al pueblo al que debo responder”, indicó.

Y anotó: “Tengan la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia”.

“No hay nadie que pueda terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales. Nos vamos hasta el año 2026”, subrayó.

Y apuntó que “cualquier idea en contrario, ojalá se esfume rápidamente, ojalá”.

“Los invito a aquellas personas que tienen otras ideas en la cabeza a que no perseveren en eso. El mandato popular se respeta, punto. El pueblo se respeta”, afirmó.