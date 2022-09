Presidente Petro anuncia una nueva fuerza para proteger la Amazonía con cooperación de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro tuvo un encuentro con una alta funcionaria de Estados Unidos, se trata de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de ese país. De los detalles de la reunión, el mandatario reveló el de una nueva fuerza con el objetivo de proteger la Amazonía colombiana.



“Una fuerza militar con helicópteros, etc., pero destinada a apagar los fuegos de la selva amazónica, que es el principal problema de seguridad de la humanidad hoy. No es el narcotraficante tal o pascual, sino que es la gente que está quemando la selva y eso es punto de no retorno”, afirmó el presidente Petro.

El mandatario explicó lo que busca con lo que calificó una “nueva era de colaboración militar con Estados Unidos”.

“Es precisamente que no se quema y que establecemos los mecanismos económicos y sociales por un lado y los mecanismos militares y operativos por el otro, para impedir la quema de la selva amazónica”, agregó Petro.

Luego de la posesión de Luis Gilberto Murillo como embajador en los Estados Unidos, el nuevo diplomático anunció que su prioridad será buscar un estatuto de protección para los colombianos en ese país.

“La legalización de su condición, de su situación en los Estados Unidos, mientras se mejoran o mientras pueden tener una ruta de integración a esa sociedad o regresar al país”, aseguró el embajador Murillo.

El nuevo embajador en los Estados Unidos tendrá, además, los retos del cambio climático y la lucha antinarcóticos.