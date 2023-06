Presidente Petro espera que fiscal Barbosa entregue reporte sobre coronel Dávila este miércoles

El presidente Gustavo Petro se refirió a la muerte del coronel Óscar Dávila durante la ceremonia de ascenso del actual director de la Policía Nacional, general William Salamanca. “Nos expresaremos sobre qué fue lo que le ocurrió al coronel Dávila apenas conozcamos estos resultados”, señaló el mandatario, que espera que los mismos sean revelados este miércoles, 21 de junio.

“El fiscal general de la Nación (Francisco Barbosa) prometió, no lo ha hecho aún, dar el reporte científico en sus funciones constitucionales sobre la muerte del coronel. Espero sea mañana, él determinará cuándo”, indicó el jefe de Estado en su pronunciamiento.

“Una vez se le entreguen a la sociedad colombiana las causas de la muerte del coronel Dávila, que yo siento porque es como si me hubieran prestado un ser humano que no pude cuidar yo mismo, porque subestimé la presión -yo porque estoy acostumbrado a sentirla y creo que las demás personas lo hacen, y no es así; no son iguales, ningún ser humano es igual-, entonces nos expresaremos”, recalcó el presidente Petro.

Tras ser ascendido, el general Salamanca manifestó: “Toda mi gratitud al señor presidente por la confianza depositada en este servidor, un policía hijo de la provincia colombiana. También al ministro de Defensa, al Senado, a mis policías y a mi familia, sin ustedes no hubiese sido posible recibir este ascenso al grado de general”.



Muerte del coronel Óscar Dávila

El pasado 9 de junio, el coronel Óscar Dávila, quien llevaba más de 20 años en la Policía y que era el encargado de garantizar la seguridad de los lugares que visitaba el presidente Gustavo Petro, al parecer se suicidó dentro de su camioneta con el arma de su conductor.

Dos horas antes, a las 4:17 de la tarde, la periodista Silvia Charry llamó al oficial para preguntarle por el caso de las chuzadas hechas a dos exempleadas de Laura Sarabia, exjefa del gabinete. Fue enfático al decir que no se podía pronunciar o de lo contrario “me acaban”.

Según la comunicadora, a las 6:13 de la tarde el coronel Óscar Dávila la llamó, pero ella no alcanzó a contestar. A esa hora, de acuerdo con 20 testigos del barrio que fueron consultados por Noticias Caracol, el conductor del oficial se bajó de la camioneta, cruzó la calle y llegó a la tienda para comprar el agua. Al regresar al vehículo lo encontró muerto y decidió llamar a la esposa, que salió de inmediato.

La periodista de Blu Radio Diana Mejía reveló que, antes de llamar a la reportera Charry, el oficial hizo otra llamada a una familiar para contarle que los niños indígenas perdidos en el Guaviare habían aparecido.

“Cinco minutos después de esa llamada esa misma familiar recibe una nueva llamada de la esposa del coronel diciéndole llorando que el conductor la acababa de llamar a decirle que el coronel se había suicidado”, relató la comunicadora.

Agregó que el conductor de Óscar Dávila hasta “hace poco era casi el que custodiaba a Laura Sarabia, o sea es como si se lo hubieran puesto después de que Laura sale”.